Вице-мэра Екатеринбурга увольняют из-за прогулов

Дмитрия Баранова, находящегося на больничном, обвиняют в прогулах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В отношении вице-мэра Екатеринбурга по соцполитике Дмитрия Баранова составили акт о том, что он в течение нескольких дней не являлся на рабочее место, сообщил источник URA.RU в кадровом департаменте администрации. Таким образом, у руководства Баранова появилась возможность его уволить. Ранее глава города Александр Высокинский предложил своему заместителю уволиться по собственному желанию, однако чиновник отказался от этого и ушел на больничный.

«В отношении Баранова составили акт о том, что он без уважительной причины не является на рабочее место (последние полторы недели Баранов находится на больничном — прим. ред.). Также на основании записей с камер видеонаблюдения был составлен протокол, в котором отражено, во сколько Баранов приходил и уходил из мэрии в последние рабочие дни», — поделился инсайдер. По его словам, эти документы могут стать формальным основанием для увольнения вице-мэра.

Однако свою отставку Баранов сможет оспорить, как только вернется с больничного, отмечает другой источник URA.RU в городских структурах власти. «У него на руках будут подтверждения, что он был на больничном, — в виде медицинских справок. Так что по закону он спокойно сможет оспорить отставку и вернуться в кресло заместителя», — объяснил он. Сам Баранов на момент публикации был недоступен для комментариев. В пресс-службе мэрии URA.RU заявили, что «не комментируют слухи».

По словам источников агентства в «сером доме», Баранову, курирующему здравоохранение, пытаются вменить неэффективную работу по борьбе с распространением коронавируса в городе. Баранов работает в городской администрации с декабря 2018 года.