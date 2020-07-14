С прошлой недели Дмитрий Баранов находится на больничном Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вице-мэру Екатеринбурга по соцполитике Дмитрию Баранову предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили URA.RU несколько источников в «сером доме». По словам собеседников агентства, причина кадровой перестановки — низкая эффективность в борьбе с распространением COVID-19. Сейчас чиновник находится на больничном, его обязанности исполняет руководитель департамента образования Екатерина Сибирцева, сообщают инсайдеры.

«[Глава города Александр] Высокинский предложил ему уйти в отставку. Но Баранов отказался писать заявление и ушел на больничный еще на прошлой неделе. Где он сейчас, никто пока не знает», — поделился источник агентства в мэрии. Сам Баранов подтвердил, что находится на больничном. «Заявление я писать не буду — не вижу причин для отставки, учитывая, какая сейчас проделывается работа. Сейчас я на больничном (не очень хорошо себя чувствую) и пока не знаю, когда выйду», — сказал он URA.RU.

С начала пандемии коронавируса Баранов, курирующий здравоохранение, стал одним из ключевых заместителей мэра по функционалу. В июне URA.RU сообщало, что Высокинский устно отстранил от работы начальника горздрава Дениса Демидова, уличив его в слабой информированности о ситуации в городе на одном из закрытых совещаний в мэрии. Несмотря на это, чиновник продолжает работу в администрации.

Баранов работает на посту вице-мэра с декабря 2018-го. До прихода в «серый дом» он несколько лет отвечал за соцполитику в Кировском районе Екатеринбурга. Ранее предполагалось, что после ухода Баранова его место могут занять начальник комитета соцполитики Елена Левина или Екатерина Сибирцева.