В ЯНАО произошел всплеск смертей среди больных коронавирусом

Жертвами коронавируса на Ямале стали уже 64 человека Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом. Такими данными поделились в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Это первый крупный всплеск смертей с 11 июля, когда также умерли четверо зараженных ямальцев.

«Сегодня приходится констатировать четыре летальных случая среди пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией — три в Новом Уренгое и один в Пуровском районе. Самому молодому из них было 47 лет. Трое пациентов старше 60-ти лет, течение болезни протекало тяжело и осложнялось сопутствующими заболеваниями», — рассказала руководитель оперштаба Татьяна Бучкова. Общее число смертей на Ямале выросло до 64.

Также за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 178 жителей ЯНАО. Наибольший прирост дал Новый Уренгой, где заразился 61 житель. Следом идет Муравленко, там заболели 32 человека. В Ноябрьске инфекцию подхватили 28 горожан, в Тарко-Сале — 19, в Губкинском — 17. Восемь пациентов обнаружили в Салехарде, еще двоих — в Пуровске. Еще 11 случаев выявили у вахтовых рабочих из других регионов.

За время эпидемии в ЯНАО коронавирус нашли у 9656 человек. Вылечившимися считаются 4589 пациентов. На данный момент 907 ямальцев госпитализированы, 12 из них пребывают в тяжелом состоянии. Семь человек подключены к аппаратам ИВЛ.

На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции (Rt) в ЯНАО равен 1,01. Из-за этого власти округа пока не могут перейти ко второму этапу снятия карантина. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, для этого коэффициент должен быть не выше 0,8 в течение четырех дней. 19 июля руководство Ямала приняло решение продлить карантин до 15 августа.