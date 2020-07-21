Кандидаты в челябинское заксобрание пошли в суды

Дмитрий Григорчик обвинил своего соперника в подкупе избирателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Выборы в законодательное собрание Челябинской области перешли в судебную стадию. Кандидат в ЗСО по Металлургическому округу от «Справедливой России» Дмитрий Григорчик требует отменить регистрацию своего соперника от «Единой России» Алексея Денисенко. Эсер обвиняет единоросса в подкупе избирателей. Об этом Григорчик сообщил URA.RU.

«Раздавалась агитация Денисенко, на обратной стороне которой была настольная игра, в комплекте выдавались фишки и игральный кубик. Тираж материала — 10 тысяч штук. Это материальные ценности. Считаю, что это массовый подкуп избирателей, — заявил URA.RU Григорчик. — Денисенко также размещает в соцсетях ролики, где показывается, как развозят избирателям продуктовые наборы, на пакетах изображена символика „Единой России“, фамилия кандидата. Сами по себе ролики — агитационные материалы, которые формируют положительный образ кандидата. Будем подавать отдельное исковое заявление по этому поводу».

Денисенко сообщил корреспонденту URA.RU, что спокойно отнесся к иску оппонента. «Нами была изготовлена печатная продукция, оплаченная из избирательного фонда кандидата. Мы об этом уведомили избирательную комиссию. Что касается продуктовых наборов, то эту помощь мы оказывали жителям с начала пандемии коронавируса и до старта избирательной кампании. Соответствующее видео — старое. Это провокация со стороны оппонентов. Мы это понимаем и готовы к этому. Мы ведем работу в рамках законодательства. Уверены в том, что не совершали правонарушений» — пояснил кандидат URA.RU.

Григорчик подал иск в Челябинский областной суд. Согласно базе данных суда, заявление принято к производству 20 июля. Дата заседания еще не назначена. Оба кандидата уже официально зарегистрированы.