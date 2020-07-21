Власти опасаются повторения протестов, которые прошли зимой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Представители двух крупных компаний Екатеринбурга, планирующих строительство жилых многоэтажек на Юго-Западе уральской столицы, вышли на мэрию с просьбой ускорить процесс. Как рассказал URA.RU источник в городских структурах власти, речь идет о согласовании проекта планировки территории и расселении собственников домов в частном секторе.

«Строители напоминали о неких кулуарных договоренностях с чиновниками и просили мэрию согласовать проект планировки территории, который уже, по сути, готов, а также проработать вопрос, как будут расселяться горожане, живущие сейчас на этой территории. Однако в ответ они не услышали никакой конкретики, поскольку в администрации опасаются роста социальной напряженности — тема достаточно острая», — рассказал инсайдер.

По его словам, на кураторов строительной отрасли в городе вышли представители общества «Малышева-73» и еще одной компании, название которой не раскрывается. В разговоре с агентством представитель «Малышева-73» (владеет ТЦ «Пассаж» и «Гринвич») Илья Клюжин отметил, что «дочка» компании — «Гринвич-жилая недвижимость» может быть заинтересована в застройке цыганского поселка, если мэрия утвердит проект планировки участков.

«Желание города застроить эту территорию и убрать из района, прилегающего к центру, частный сектор существует давно. И проект планировки этой территории начал разрабатываться еще при старой городской команде. Он есть, но до сих пор не утвержден. Желание у города эту территорию застроить и убрать частный сектор — правильное, и его поддерживают все крупные застройщики», — сказал Клюжин. В пресс-службу мэрии Екатеринбурга направлен запрос на комментарий.

Как писало URA.RU, в феврале на Юго-Западе Екатеринбурга прошел митинг против снова частных домов в цыганском поселке (частный сектор в границах улиц Чкалова, Шаумяна, Амундсена и Волгоградской), собравший около 200 человек. Они выступили против того, чтобы землю, где находятся их дома, из статуса ИЖС переводили в зону многоэтажной застройки. Разработка проекта Генплана до 2035 года, предполагавшего подобные изменения, через некоторое время была заморожена.