Президент Путин проведет совещание в Тобольске

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Строительство второй очереди завода СИБУР. Тобольск, сибур, рабочие, стройка, запсибнефтехим
Президент России посетит комплекс «Запсибнефтехим» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Президент России Владимир Путин проведет в Тобольске совещание по развитию нефтегазохимии. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова. Мероприятие пройдет на площадке компании «Сибур» в сентябре.

«Вчера у меня была встреча с главой государства и он принял приглашение компании „Сибур“, где они завершили реализацию серьезного проекта в Тобольске (комплекс „Запсибнефтехим“ — прим. ред.), и на сентябрь предварительно будет запланировано совещание с посещением этого нового производственного объекта», — приводит издание слова Борисова.

Узнать подробности визита президента в администрации Тобольска не удалось — местные власти пока не обладают этой информацией. В компании «Сибур-Тобольск» взяли время на подготовку информации о грядущем мероприятии.

Нефтехимический комплекс «Запсибнефтехим» сейчас готовится к вводу в эксплуатацию. По словам тюменских властей, предприятие является самым крупным инвестпроектом, реализованным в регионе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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