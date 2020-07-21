Президент Путин проведет совещание в Тобольске

Президент России Владимир Путин проведет в Тобольске совещание по развитию нефтегазохимии. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова. Мероприятие пройдет на площадке компании «Сибур» в сентябре.
«Вчера у меня была встреча с главой государства и он принял приглашение компании „Сибур“, где они завершили реализацию серьезного проекта в Тобольске (комплекс „Запсибнефтехим“ — прим. ред.), и на сентябрь предварительно будет запланировано совещание с посещением этого нового производственного объекта», — приводит издание слова Борисова.
Узнать подробности визита президента в администрации Тобольска не удалось — местные власти пока не обладают этой информацией. В компании «Сибур-Тобольск» взяли время на подготовку информации о грядущем мероприятии.
Нефтехимический комплекс «Запсибнефтехим» сейчас готовится к вводу в эксплуатацию. По словам тюменских властей, предприятие является самым крупным инвестпроектом, реализованным в регионе.
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