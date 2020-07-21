В РФ для эксперимента хотят отменить тайну переписки

Законопроект Минэкономразвития находится на этапе согласования Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В России предложили отменить тайну связи, переписки и телефонных переговоров и врачебную тайну. С соответствующей инициативой выступило Минэкономразвития РФ.

«Обработку персональных данных в рамках экспериментальных правовых режимов предлагается вывести из-под отдельных норм законов «О связи», «О персональных данных» и «Об основах охраны здоровья граждан», — пишет «Коммерсант».

Отмечается, что врачебную тайну в качестве эксперимента планируется отменить в рамках развития проекта «Национальной базы медицинских знаний», а также фонда «Иннопрактика», которые используют искусственный интеллект для постановки диагноза. Как сообщает издание, отмену тайны переписки и телефонных разговоров объясняют формированием нового сервиса сервиса, предложенного Ассоциацией Больших Данных (АБД). На основе полученной информации бизнес сможет повысить свою эффективность. Сейчас законопроект проходит согласование, на данном этапе проводится независимая антикоррупционная экспертиза. Эксперты, прошенные изданием считают, что личные данные граждан могут попасть таким образом не в те руки и проект необходимо проработать.

Рост числа преступлений в сфере информационных технологий за шесть месяцев текущего года составил почти 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает «Национальная служба новостей». Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщал, что, последние пять месяцев количество киберпреступлений составило более 180 тысяч, пишет RT.

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