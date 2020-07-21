Росгвардейцев обязали по-новому обращаться к россиянам

Росгвардейцы теперь обязаны представляться гражданам при обращении Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники Росгвардии при обращении теперь обязаны представляться гражданам и показывать свои удостоверения. Соответствующие поправки Госдума внесла в закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации».

«Кроме того, в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, росгвардеец обязан «разъяснить ему причину и основания применения таких мер», — уточняется на сайте Госдумы.

Такой же закон уже распространяется на полицейских. При этом есть исключительные случаи, когда росгвардейцы могут нарушить новое правило, пояснили в Госдуме. Сотрудник не обязан представляться, если: нужно немедленно пресечь правонарушение, приходится преследовать нарушителей и когда жизни и здоровью сотрудника Росгвардии угрожают.

О том, что силовиков обяжут представляться заговорили еще 15 июля. Тогда поправки в соответствующий закон одобрили во втором чтении.

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