Положение Андрея Цветкова считают неустойчивым Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Олег Рейтблат покинет свой пост. Об этом URA.RU сообщили источники в медицинской сфере. Это уже второй зам министра Андрея Цветкова, который планирует покинуть региональный минздрав.

«Рейтблат возвращается в Тюменскую область», — рассказал собеседник агентства. Подтвердить эту информацию не удалось — сам чиновник не ответил на звонок корреспондента.

Олег Рейтблат пришел на работу в свердловский минздрав менее года назад — в августе 2019 года. Тогда инсайдеры сообщали, что Цветкова вынудили взять на работу чужого для него заместителя.

Ранее URA.RU сообщало, что другой замминистра Цветкова Ирена Базите переходит на новую работу. Увольнение собеседники агентства считали признаком ослабления позиций главы регионального минздрава Андрея Цветкова, которому после визита федерального министра Михаила Мурашко предрекали отставку.