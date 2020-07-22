21 июля 2020
20 июля 2020

В Тюменской области массово гибнут редкие птицы. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Париж Нагайбакского района. Челябинская область, птицы, стая птиц, голуби, многоквартирный дом
Жители Тобольска считают, что птицы гибнут из-за шумозащитного забора у городского стадиона Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тобольске из-за противошумового забора, установленного вокруг городского стадиона, гибнут птицы, занесенные в Красную книгу. Об этом в одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте» рассказала Вероника Диева. По ее словам, птицы не видят стеклянных экранов и на большой скорости влетают прямо в них, отчего получают раны, либо гибнут.

«Визуально создается иллюзия свободного пространства, птицы не снижают скорость, в следствие чего гибнут от столкновения со стеклом. По большим застекленным периметрам погибают уникальные редкие особи, которых на Земле осталось совсем немного. Среди них: скворец, сокол, ласточка, кулик. Пернатые летят со скоростью от 63 до 120 км/ч, что сокращает шансы на выживание в случае столкновения с твердой поверхностью стекла», — утверждает Диева.

Директор стадиона «Тобол» Светлана Зайцева рассказала URA.RU о том, что проблема гибели птиц из-за шумозащитного забора преувеличена. «Ни о какой массовости речи не идет. Да, возможно, одна-две птицы погибли. Но забор не очень высокий. На высоте двух метров птицы вряд ли летают на большой скорости. Тем не менее, мы приняли сигнал жительницы Тобольска и рассмотрим какие-то варианты», — пояснила агентству Зайцева.

По ее словам, администрация стадиона обратилась за консультацией к академикам РАН. Если ученые-орнитологи подтвердят, что забор является причиной массовой гибели птиц, то конструкцию могут модернизировать. Например, закрасив стеклянные элементы, чтобы птицы видели их издалека.

Шумозащитный забор у стадиона «Тобол»
Вероника Диева

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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