Жители Тобольска считают, что птицы гибнут из-за шумозащитного забора у городского стадиона Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тобольске из-за противошумового забора, установленного вокруг городского стадиона, гибнут птицы, занесенные в Красную книгу. Об этом в одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте» рассказала Вероника Диева. По ее словам, птицы не видят стеклянных экранов и на большой скорости влетают прямо в них, отчего получают раны, либо гибнут.

«Визуально создается иллюзия свободного пространства, птицы не снижают скорость, в следствие чего гибнут от столкновения со стеклом. По большим застекленным периметрам погибают уникальные редкие особи, которых на Земле осталось совсем немного. Среди них: скворец, сокол, ласточка, кулик. Пернатые летят со скоростью от 63 до 120 км/ч, что сокращает шансы на выживание в случае столкновения с твердой поверхностью стекла», — утверждает Диева.

Директор стадиона «Тобол» Светлана Зайцева рассказала URA.RU о том, что проблема гибели птиц из-за шумозащитного забора преувеличена. «Ни о какой массовости речи не идет. Да, возможно, одна-две птицы погибли. Но забор не очень высокий. На высоте двух метров птицы вряд ли летают на большой скорости. Тем не менее, мы приняли сигнал жительницы Тобольска и рассмотрим какие-то варианты», — пояснила агентству Зайцева.

По ее словам, администрация стадиона обратилась за консультацией к академикам РАН. Если ученые-орнитологи подтвердят, что забор является причиной массовой гибели птиц, то конструкцию могут модернизировать. Например, закрасив стеклянные элементы, чтобы птицы видели их издалека.

Шумозащитный забор у стадиона «Тобол» Вероника Диева