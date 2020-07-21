Ученые не раз находили останки мамонтов в Ямальском районе Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Ямальском районе ЯНАО местные жители обнаружили хорошо сохранившиеся останки мамонта. Фрагменты скелета с мягкими тканями лежали на берегу озера Печевалавато в окрестностях села Сеяха. Теперь находку будут исследовать специалисты Научного центра изучения Арктики, говорится на сайте организации.

Об останках ученым сообщил глава Сеяхи Станислав Вануйто. 22 июля в село отправится экспедиция археологов. Вместе с ними поедут сотрудники окружного музея имени Шемановского. Группе предстоит изучить останки, среди которых фрагменты ног, шерсти, головы и ребер. «В иле озера могли сохраниться остальные части скелета мамонта. Необходимо зафиксировать их местоположение для дальнейших исследований», — рассказал директор Научного центра изучения Арктики Дмитрий Фролов. Ученые ожидают, что в этом районе есть и другие захоронения.

Специалисты сравнительно часто находят на Ямале останки мамонтов. Как заявили в центре, каждое такое открытие помогает составить полную картину экологии этих животных и понять причины их вымирания. В Ямальском районе уже не раз находили останки мамонтов. Самые известные случаи — в 1988 и 2007 годах были обнаружены мамонтята Маша и Люба. А в 2017 году окружной музей Шемановского получил в дар бивень, нижнюю челюсть и фрагмент ребра мамонта, которые были обнаружены в районе озера Парисенто.

Фото: Научный центр изучения Арктики

Фото: Научный центр изучения Арктики