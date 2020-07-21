Активист заявляет, что за вход на пляж с тоболяков берут по 150 рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) владельцев зоны отдыха «Винокурово» обвинили в том, что они незаконно взымают деньги за посещение бесплатного пляжа на берегу Иртыша. Об этом URA.RU рассказал тоболяк, опубликовавший «ВКонтакте» под именем Олег Сургутсков обвиняющее видео, снятое на зоне отдыха. Владельцем территории отдыха называют осужденного в 2016 году за халатность экс-председателя комитета земельных отношений администрации Тобольска Владимира Егорова. Он считает активиста сумасшедшим.

«Несовершеннолетние дети [помогают находить автомобилям место] на парковке, после чего направляют через деревянный мост к кассе. При этом не поясняют, какие услуги они предоставляют, а наоборот вводят в заблуждение, что весь берег Иртыша является частной собственностью», — заявляет Сургутстков. Активист считает, что посетителей должны уведомлять о том, что плата в 150 рублей берется только за посещение базы, а на пляж можно проходить и бесплатно. На видео он опрашивает отдыхающих на берегу людей, которые заявляют об оплате входа.

Сам Владимир Егоров сообщил URA.RU о том, что это является провокацией. «Он не задавал отдыхающим вопрос, пользовались ли они базой отдыха. Люди занимаются спортом, им становится жарко, и они спускаются к реке», — отмечает он. При этом купание в Иртыше запрещено — таблички с информацией об этом установлены на берегу. Егоров отмечает, что не имеет полномочий не разрешать людям купаться, а запрет указан во всех правилах посещения базы. Информацию об этом подтверждает и руководитель Тобольского отделения ГИМС Владимир Самоловов. Впрочем, это не помешало владельцу «Винокурово» в рекламном ролике использовать видео с купающимися в Иртыше отдыхающими.

Сильное возмущение у активиста вызвали правила пользования парковки, которую он считает общественной. По мнению Егорова, пользоваться ею могут только посетители «Винокурово», поскольку территория находится в его собственности, а самой базы — в аренде у государства. Глава Башковского поселения Владимир Шестаков, на чьей территории она находится, подтвердил URA.RU слова владельца. ОДнако в Росреестре этот вся информация о владельцах участка отсутствует. Собственник обслуживающей базу компании «Сибиряк» — брат экс-чиновника Вадим Егоров. Но и активисты, и глава Башковского района, и сотрудники называют владельцем «Винокурово» Владимира Егорова, и сам он подтверждает эту информацию.

Предприниматель считает, что за публикацией ролика стоит местный активист Валерий Харченко. «Это ранее судимый человек, который состоит на учете в психдиспансере — по крайней мере, так говорят, и известный в городе провокатор», — заявил Владимир Егоров. И сообщил, что подал на него заявление в полицию. В УМВД по Тюменской области информацию об этом пока проверяют. Однако отметили, что сам Валерий Харченко подал заявление о нарушениях на «Винокурово» и проверка уже проводится. С самим активистом связаться не удалось — он закрыл личные страницы «В Контакте», а его сторонники отказались сообщать его контакты. В администрации Тобольского района направлен запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что экс- председатель комитета земельных отношений администрации Тобольска Владимир Егоров был осужден по статье 293 УК РФ «Халатность» — из-за его бездействия бюджет не получил 1,6 млн рублей, которые должны были выплатить за аренду земли.