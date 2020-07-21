В Пермском крае депутатами хотят стать бывшие осужденные

На выборы заявилось 13 человек с судимостью Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае 13 человек с судимостью пожелали стать будущими депутатами. Информация о кандидатах, заявившихся на муниципальные выборы, представлена в системе ГАС «Выборы».

Больше всего судимых кандидатов (по 4) выдвинулось на выборы депутатов земсобрания Большесосновского муниципального района и депутатов думы Куединского муниципального округа. Депутатами Березниковской городской думы пожелали стать 3 кандидата, имеющих судимость. Еще по одному кандидату с судимостью заявилось на довыборы депутата думы ЗАТО Звездный и выборы депутатов думы Сивинского муниципального округа.

Среди статей, по которым были осуждены возможные будущие депутаты: хулиганство, кража, превышение должностных полномочий, незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков и другие. Указано также, что у ряда кандидатов судимость снята либо погашена.

Как пояснили URA.RU в краевом избиркоме, наличие судимости не всегда является препятствием для участия в выборах. «Если кандидаты сообщили полные и достоверные сведения о судимости, а также не были осуждены по тяжким, особо тяжким статьям, а также ряду статей средней тяжести (которые, согласно закону, не позволяют им участвовать в кампании), они могут быть зарегистрированы на выборах», — отметили в крайизбиркоме.

Выборы депутатов представительных органов муниципальных образований состоятся в единый день голосования — 13 сентября. По информации крайизбиркома, на 134 мандата в 17 кампаниях претендует 398 кандидатов. В лидерах по количеству выдвинутых кандидатов — Березники, где на выборы в гордуму заявилось 93 человека.