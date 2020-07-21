Больше всего за неполные две недели заболеваемость выросла в Голышмановском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Наибольшую скорость роста заражения коронавирусом в Тюменской области за последние 12 дней показал Голышмановский район — число заболевших в нем за этот период увеличилось в 1,6 раз. Меньший прирост наблюдается даже в Тюмени, которая лидирует по числу зараженных. За неполные две недели число заболевших в областной столице возросло в 1,3 раза, увеличившись на 859. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе по противодействию коронавирусу. Тройку лидеров держат Тюмень, Тюменский район и Тобольск.

«Около 72% заболевших за минувшую неделю приходится на Тюмень. На втором месте Тюменский район (7%), далее — Голышмановский городской округ (4,5%) и Казанский район (3,5%)», — сообщил начальник отдела тюменского регионального Роспотребнадзора Александр Летюшев. Согласно данным оперативного штаба, в Тюменской области за 12 дней число привозных случаев COVID-9 выросло всего на четыре и достигло 216.

Снизился темп роста заражения в Тобольске — если ранее за три недели число заболевших выросло в 5,6 раз, то сейчас за 12 дней — всего в 1,3 раза.

Максимальный темп роста заболеваемости пришелся на Тобольск — за три недели число больных в нем увеличилось в 5,6 раза. В Тюменском районе, как и в Тюмени, за две недели число заражений выросло в 1,5 раза.

Распределение заболевших коронавирусом с начала пандемии по муниципалитетам на 21 июля выглядит таким образом:

Тюмень — 3351 (+ 859), Тюменский район — 354 (+86), Тобольск — 163 (+ 45), Исетский район —123 (+19), Казанский район — 85 (+29), Ишим — 64 (-13), Голышмановский район — 55 (+33), Ишимский район — 54 (+0), Ярковский район — 47 (+9), Уватский район — 45 (+3), Вагайский район — 32 (+4), Омутинский район —33 (+8), Ялуторовский район — 26 (+1), Ялуторовск — 26 (+0), Тобольский район —24 (+4), Аромашевский район — 23 (+7), Сладковский район — 20 (+3), Нижнетавдинский район —20 (+0), Бердюжский район — 17 (+1), Заводуковский район — 14 (+5), Викуловский район — 11 (+2), Абатский район — 10 (+2), Упоровский район — 7 (+1), Сорокинский район — 5 (+2), Юргинский район — 5 (+3), Армизонский район — 0 (+0)

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области наблюдается новый взрывной рост заражения коронавирусом — уже четыре дня число заболевших фиксируется на цифре более 100 человек. За последние сутки было выявлено 106 новых случаев.