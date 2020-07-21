20 июля 2020

В тюменском районе число заболевших увеличилось на 60%. Карта заражений по муниципалитетам

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего за неполные две недели заболеваемость выросла в Голышмановском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Наибольшую скорость роста заражения коронавирусом в Тюменской области за последние 12 дней показал Голышмановский район — число заболевших в нем за этот период увеличилось в 1,6 раз. Меньший прирост наблюдается даже в Тюмени, которая лидирует по числу зараженных. За неполные две недели число заболевших в областной столице возросло в 1,3 раза, увеличившись на 859. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе по противодействию коронавирусу. Тройку лидеров держат Тюмень, Тюменский район и Тобольск.

«Около 72% заболевших за минувшую неделю приходится на Тюмень. На втором месте Тюменский район (7%), далее — Голышмановский городской округ (4,5%) и Казанский район (3,5%)», — сообщил начальник отдела тюменского регионального Роспотребнадзора Александр Летюшев. Согласно данным оперативного штаба, в Тюменской области за 12 дней число привозных случаев COVID-9 выросло всего на четыре и достигло 216.

Снизился темп роста заражения в Тобольске — если ранее за три недели число заболевших выросло в 5,6 раз, то сейчас за 12 дней — всего в 1,3 раза.

Максимальный темп роста заболеваемости пришелся на Тобольск — за три недели число больных в нем увеличилось в 5,6 раза. В Тюменском районе, как и в Тюмени, за две недели число заражений выросло в 1,5 раза.

Распределение заболевших коронавирусом с начала пандемии по муниципалитетам на 21 июля выглядит таким образом:

  1. Тюмень — 3351 (+ 859),
  2. Тюменский район — 354 (+86),
  3. Тобольск — 163 (+ 45),
  4. Исетский район —123 (+19),
  5. Казанский район — 85 (+29),
  6. Ишим — 64 (-13),
  7. Голышмановский район — 55 (+33),
  8. Ишимский район — 54 (+0),
  9. Ярковский район — 47 (+9),
  10. Уватский район — 45 (+3),
  11. Вагайский район — 32 (+4),
  12. Омутинский район —33 (+8),
  13. Ялуторовский район — 26 (+1),
  14. Ялуторовск — 26 (+0),
  15. Тобольский район —24 (+4),
  16. Аромашевский район — 23 (+7),
  17. Сладковский район — 20 (+3),
  18. Нижнетавдинский район —20 (+0),
  19. Бердюжский район — 17 (+1),
  20. Заводуковский район — 14 (+5),
  21. Викуловский район — 11 (+2),
  22. Абатский район — 10 (+2),
  23. Упоровский район — 7 (+1),
  24. Сорокинский район — 5 (+2),
  25. Юргинский район — 5 (+3),
  26. Армизонский район — 0 (+0)

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области наблюдается новый взрывной рост заражения коронавирусом — уже четыре дня число заболевших фиксируется на цифре более 100 человек. За последние сутки было выявлено 106 новых случаев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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