Наибольшую скорость роста заражения коронавирусом в Тюменской области за последние 12 дней показал Голышмановский район — число заболевших в нем за этот период увеличилось в 1,6 раз. Меньший прирост наблюдается даже в Тюмени, которая лидирует по числу зараженных. За неполные две недели число заболевших в областной столице возросло в 1,3 раза, увеличившись на 859. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе по противодействию коронавирусу. Тройку лидеров держат Тюмень, Тюменский район и Тобольск.
«Около 72% заболевших за минувшую неделю приходится на Тюмень. На втором месте Тюменский район (7%), далее — Голышмановский городской округ (4,5%) и Казанский район (3,5%)», — сообщил начальник отдела тюменского регионального Роспотребнадзора Александр Летюшев. Согласно данным оперативного штаба, в Тюменской области за 12 дней число привозных случаев COVID-9 выросло всего на четыре и достигло 216.
Снизился темп роста заражения в Тобольске — если ранее за три недели число заболевших выросло в 5,6 раз, то сейчас за 12 дней — всего в 1,3 раза.
Максимальный темп роста заболеваемости пришелся на Тобольск — за три недели число больных в нем увеличилось в 5,6 раза. В Тюменском районе, как и в Тюмени, за две недели число заражений выросло в 1,5 раза.
Распределение заболевших коронавирусом с начала пандемии по муниципалитетам на 21 июля выглядит таким образом:
- Тюмень — 3351 (+ 859),
- Тюменский район — 354 (+86),
- Тобольск — 163 (+ 45),
- Исетский район —123 (+19),
- Казанский район — 85 (+29),
- Ишим — 64 (-13),
- Голышмановский район — 55 (+33),
- Ишимский район — 54 (+0),
- Ярковский район — 47 (+9),
- Уватский район — 45 (+3),
- Вагайский район — 32 (+4),
- Омутинский район —33 (+8),
- Ялуторовский район — 26 (+1),
- Ялуторовск — 26 (+0),
- Тобольский район —24 (+4),
- Аромашевский район — 23 (+7),
- Сладковский район — 20 (+3),
- Нижнетавдинский район —20 (+0),
- Бердюжский район — 17 (+1),
- Заводуковский район — 14 (+5),
- Викуловский район — 11 (+2),
- Абатский район — 10 (+2),
- Упоровский район — 7 (+1),
- Сорокинский район — 5 (+2),
- Юргинский район — 5 (+3),
- Армизонский район — 0 (+0)
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области наблюдается новый взрывной рост заражения коронавирусом — уже четыре дня число заболевших фиксируется на цифре более 100 человек. За последние сутки было выявлено 106 новых случаев.
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