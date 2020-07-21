В Тюменской области режим самоизоляции продлен до 16 августа Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 106 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по противодействию инфекции. Это на шесть человек меньше, чем накануне. Таким образом, уже четвертый день в регионе число новых зараженных фиксируется более сотни человек. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 4 885 случаев.

«Тюменская область — 106 новых случаев заражения», — указано в сообщении федерального оперштаба. Показатель распространения коронавируса RT достиг 1,3, что больше, чем в предыдущий день — 20 июля он составлял 1,24. Это самый высокий показатель коэффициента за последний месяц. Таким образом, Тюменская область еще больше отдалилась от снятия ограничений — полностью карантин можно будет снимать только при падении коэффициента ниже 0,8. Ниже единицы показатель не снижался с 11 июня.

Как накануне сообщал начальник отдела Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев, по данным на 20 июля, в Тюменской области на сто тысяч населения приходится 314,7 случаев заболевания. Это в 1,5 раза меньше, чем в среднем по Уралу и в 1,7 раз — по России.

Резкий скачок роста заболеваемости в регионе был отмечен 18 июля, когда было зафиксировано 109 случаев заражений. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, за последнюю неделю число заболевших возросло на 27 процентов в сравнении с предыдущей.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор продлил действие режима повышенной готовности для региона еще на четыре неполных недели — до 16 августа.