Глава МЧС прибыл в Екатеринбург для спасения Нижних Серег Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководитель МЧС Евгений Зиничев прибыл в екатеринбургский аэропорт «Кольцово». Это его первая остановка на пути на место ЧП в Нижние Серги, куда министр вылетел после поручения президента России Владимира Путина 21 июля.

Самолет Зиничева прибыл в Екатеринбург в 22:55 в ночь с 21 на 22 июля. В аэропорту его встретили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и люди из его окружения. Полпреда президента Николая Цуканова в аэропорту нет, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Зиничев прилетел в Екатеринбург спустя 9 часов после распоряжения президента. Глава МЧС проведет ночь в столице Урала. Утром он вылетит в Нижние Серги. Глава МЧС должен будет приземлиться на территории местной больницы. Уже в 10 утра в Нижних Сергах у Зиничева состоится совещание. Ожидается, что Зиничев останется в Нижних Сергах не более 2 суток, до устранения ЧП.

О ЧП в городе стало известно 20 июля. Населенный пункт сильно затопило из-за дождей. Спасателям пришлось эвакуировать около 200 человек.