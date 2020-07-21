Глава МЧС России летит в затопленный свердловский город. На этом настоял Путин

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Глава МЧС России Евгений Зиничев доложил президенту по ситуации в Нижних Сергах, после чего отправился на место ЧП Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Глава МЧС России Евгений Зиничев по поручению российского президента Владимира Путина вылетел в Нижние Серги (Свердловская область), где накануне из-за паводка был введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин выслушал доклад Зиничева по ситуации в Нижних Сергах. Уже после этого, по поручению главы государства, министр вылетел на место происшествия.

Улицы Нижних Серег затопило после ливня. В итоге три дома оказались разрушены, затоплены еще 63 дома, ремонтировать необходимо четыре моста. Всего было эвакуировано около 200 человек. Также известно, что завод Новолипецкого металлургического комбината (производственная площадка «НЛМК-Урал»), который расположен в городе, приостановил производство из-за подтопления прокатного цеха.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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