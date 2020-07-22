В главном курганском вузе назначен новый ректор

Надежду Дубив утвердили в должности ректора на пять лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Минобрнауки РФ утвердил Надежду Дубив в должности ректора Курганского государственного университета. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе вуза.

«Курганским государственным университетом получен приказ Министерства науки и высшего образования РФ об утверждении в должности ректора вуза Надежды Викторовны Дубив», — рассказали в пресс-службе. Приказ был подписан 17 июля.

Дубив утвердили в должности ректора на пять лет: с 23 июля 2020 года по 22 июля 2025 года. 1 июня на выборах она одержала победу, где получила 96 голосов делегатов конференции, что составило 85,7% от общего числа.

Помимо Дубив, в выборах участвовали еще два кандидата. Доцент кафедры конституционного права Уральского государственного юридического университета Александр Сивопляс получил 14 голосов, а за первого проректора вуза Софью Щербич отдали один голос. В выборах также должен был участвовать заведующий кафедрой механики машин и основ конструирования КГУ Дмитрий Курасов, однако он не прошел аттестацию в Минобрнауки РФ. Курасов подал в Тверской районный суд Москвы иск к министерству. Заседание по делу назначено на 28 июля.

Последние выборы ректора КГУ состоялись восемь лет назад — в апреле 2012 года. Тогда победу Романа Скиндерева (на тот момент — и. о. ректора КГУ) со скандалом отменил другой претендент — Борис Шалютин. Все дальнейшие руководители вуза работали в статусе временно исполняющего обязанности.