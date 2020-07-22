Глава МЧС России ночевал в одном из люксовых номеров Hyatt Regency Ekaterinburg Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Наводнение в Нижних Сергах

Глава МЧС России Евгений Зиничев, прибывший на Средний Урал 21 июля для разбора ситуации в затопленных Нижних Сергах, ночевал в пятизвездочном отеле Hyatt Regency Ekaterinburg. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией.

В Екатеринбург федеральный министр чрезвычайных ситуаций прибыл поздно вечером 21 июля. Сразу же из аэропорта Кольцово он направился в Hyatt, где, по данным инсайдера, выбрал один из двух люксовых номеров: «Presidential» или «Diplomatic».

Люкс категории «Presidential» клиентам отеля по стандартному тарифу обходится в 148 тысяч рублей. В апартаментах площадью 170 квадратных метров есть сейф, мраморная ванная комната с тропическим душем и спа-ванной, система индивидуального климат-контроля, большая двуспальная кровать и панорамный вид на реку Исеть и Храм на Крови.

Люкс категории «Diplomatic» для клиентов отеля по стандартному тарифу стоит 98 тысяч рублей. Площадь апартаментов составляет 110 квадратных метров. В люксовом номере премиум-класса также есть сейф, большая двуспальная кровать, мраморная ванная комната с тропическим душем и спа-ванной, система индивидуального климат-контроля.

В отеле не прокомментировали информацию о прибытии главы МЧС России. Туда был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.

Главный спасатель страны прибыл в регион накануне вечером. Ожидалось, что после ночевки в Екатеринбурге глава МЧС вылетит на вертолете в Нижние Серги и будет на месте к 10:00, но по данным на 10:35, его в городе еще нет.

Улицы Нижних Серег затопило 20 июля после ливня. В итоге разрушенными оказались три дома, затоплены еще 63 дома, ремонтировать необходимо четыре моста. Всего было эвакуировано около 200 человек. Днем 21 июля президент России Владимир Путин поручил федеральному министру чрезвычайных ситуаций Евгению Зиничеву вылететь на место ЧП.

Люкс категории «Presidential» в Hyatt Regency Ekaterinburg Фото: Hyatt Кegency Ekaterinburg