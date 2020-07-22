Оппозиция выбыла из выборов в челябинское заксобрание

На выборах в челябинское ЗСО будет меньше партий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Партии «Яблоко» и «Возрождение России» не смогут принять участие в выборах в заксобрание Челябинской области. Об этом URA.RU сообщил источник в одной из партий. По словам инсайдера, в подписях, которые «Яблоко» и «Возрождение России», сдали списочным кандидатам в облизбирком, выявлен большой процент брака.

«Обе партии уже получили на руки протоколы из избиркома. Официально им откажут в регистрации на заседании комиссии, — рассказал источник. По словам инсайдера, также не смогли собрать подписи и одномандатники от «Яблока». «Возрождение России» одномандатников не выдвигало. Среди кандидатов от «Яблока» были такие известные в Челябинске персоны, как руководитель регионального отделения «Яблока» Ярослав Щербаков, один из лидеров движения «Стоп-ГОК» Василий Московец, экс-омбудсмен Алексей Севастьянов и эколог Андрей Талевлин.

Партии «За правду!», Партия Роста, Партия пенсионеров, «Зеленая альтернатива» и «Родина», по словам источника, будут допущены к выборам. Все они представили подписи в облизбирком. КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия», имеющие своих представителей в ЗСО, от сбора подписей освобождены.

Выборы в ЗСО состоятся в Единый день голосования 13 сентября. Жители выберут 60 депутатов. Из них половину — по партийным спискам.