21 июля 2020
20 июля 2020

В новом парке Кургана начали проваливаться тротуары. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время полной самоизоляции. Курган , парк победы
На реставрацию парка потратили более 32 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане часть парка Победы перекрыли для жителей из-за провалов на пешеходной зоне. Об этом сообщил курганский блогер Илья Винштейн. Реставрация парка была закончена в 2020 году.

«В Парке Победы у фонтана продолжает проваливаться грунт, а вместе с ним уходит и плитка. Ситуация стала настолько опасной, что власти ограничили доступ людей с помощью заборов», — отметил блогер. Он отметил, что на ремонтные работы еще действует гарантия, поэтому дефекты должны устранить.

На момент написания новости, корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы мэрии. Пресс-секретарю администрации были направлены вопросы по теме.

Реставрация парка обошлась местному бюджету в сумму более чем 32 миллиона рублей. В парке Победы строители заменили покрытие тротуара, оформили входную группу, отреставрировали памятники и обновили фонтан.

В парке ограничили проход к опасному участку
Фото: «Блог Ильи Винштейна», соцсеть «ВКонтакте»
В парке проваливается новая плитка
Фото: «Блог Ильи Винштейна», соцсеть «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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