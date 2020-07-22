На реставрацию парка потратили более 32 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане часть парка Победы перекрыли для жителей из-за провалов на пешеходной зоне. Об этом сообщил курганский блогер Илья Винштейн. Реставрация парка была закончена в 2020 году.

«В Парке Победы у фонтана продолжает проваливаться грунт, а вместе с ним уходит и плитка. Ситуация стала настолько опасной, что власти ограничили доступ людей с помощью заборов», — отметил блогер. Он отметил, что на ремонтные работы еще действует гарантия, поэтому дефекты должны устранить.

На момент написания новости, корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы мэрии. Пресс-секретарю администрации были направлены вопросы по теме.

Реставрация парка обошлась местному бюджету в сумму более чем 32 миллиона рублей. В парке Победы строители заменили покрытие тротуара, оформили входную группу, отреставрировали памятники и обновили фонтан.

В парке ограничили проход к опасному участку Фото: «Блог Ильи Винштейна», соцсеть «ВКонтакте»