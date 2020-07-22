Из Челябинска в Казахстан в машине с гробами пытались вывезти сыр

Изъятый сыр будет уничтожен Фото: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Белгородской области

Российские пограничники обнаружили в машине с гробами, следовавшей из Челябинска в Казахстан, 550 кг сыра «Косичка». На сыр, спрятанный в тайнике, у водителя не было нужных документов, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Россельхонадзора по Челябинской области.

«Некоторые перевозчики прячут груз в надежде на то, что ночью при пересечении границы не будет тщательного досмотра, — пояснили в пресс-службе. — Машина с гробами подъехала к пункту „Бугристое“ (Троицк) ночью. Следовала из Челябинска в поселок Федоровка, Костанайской области Республики Казахстан. При досмотре машины совместно с пограничниками должностные лица управления Россельхознадзора обнаружили тайник с сыром».

За рулем автомобиля находился гражданин республики Казахстан. При себе у него не имелось ветеринарно-сопроводительных документов на продукцию. Кроме того, не были соблюдены условия перевозки скоропортящихся грузов. Сыр конфисковали.