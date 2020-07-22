В России предложили сделать выплаты детям в размере 10 тысяч рублей ежемесячными и продлить их до 18 лет. С такой инициативой выступила партия «Справедливая Россия» во главе с депутатом Сергеем Мироновым.
«В весеннюю сессию мы направляли свои предложения в кабинет министров, и считаем, что, например, выплата на детей в размере 10 тысяч рублей должна стать ежемесячной, и получать ее должны все дети до 18 лет», — приводит слова Миронова его пресс-служба. По мнению лидера «Справедливой России», правительству следует разворачивать политику в сторону интересов граждан.
Он также отметил, что предложения о прямых выплатах семьям из бюджета, увеличении пособий на детей и пособий по безработице, которые были озвучены партией «Справедливая Россия», успешно выполнены государством. Идея ввести прогрессивную шкалу налогообложения, предложенная партией, также была одобрена правительством РФ, подчеркнул Миронов.
После снятия режима нерабочих дней в мае президент России Владимир Путин предложил принять дополнительные меры поддержки россиян, которые столкнулись с трудностями из-за самоизоляции. Каждому ребенку от 3 до 16 лет по заявлению родителей была направлена единовременная выплата в 10 тысяч рублей. В конце июня Путин предложил выплатить детям по 10 тысяч рублей еще раз, пишет «