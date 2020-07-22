Предлагается начислять выплаты детям до 18 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России предложили сделать выплаты детям в размере 10 тысяч рублей ежемесячными и продлить их до 18 лет. С такой инициативой выступила партия «Справедливая Россия» во главе с депутатом Сергеем Мироновым.

«В весеннюю сессию мы направляли свои предложения в кабинет министров, и считаем, что, например, выплата на детей в размере 10 тысяч рублей должна стать ежемесячной, и получать ее должны все дети до 18 лет», — приводит слова Миронова его пресс-служба. По мнению лидера «Справедливой России», правительству следует разворачивать политику в сторону интересов граждан.

Он также отметил, что предложения о прямых выплатах семьям из бюджета, увеличении пособий на детей и пособий по безработице, которые были озвучены партией «Справедливая Россия», успешно выполнены государством. Идея ввести прогрессивную шкалу налогообложения, предложенная партией, также была одобрена правительством РФ, подчеркнул Миронов.