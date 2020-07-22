Из круглой бани окончательно решили сделать планетарий Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменский памятник коструктивизма «Круглая баня» по адресу ул. Ленина, 3, который активисты отстояли при попытке сноса, станет планетарием. Уже начался процесс реконструкции здания, сообщил на онлайн встрече с предпринимателями глава города Тюмени Руслан Кухарук. Подобных объектов в России всего три.

«Предприниматель из Санкт-Петербурга заключил договор, идет разработка научно-проектной документации, поскольку это объект культурного наследия. В ближайшее время он представит проект», — отметил он. Работы по его выполнению начнутся сразу же после снятия ограничений по коронавирусу.

Построенная в 1932 году «Круглая баня» является одним из трех памятников конструктивизма в России подобной формы, до 2006 года она работала по прямому назначению. После чего ее закрыли на капремонт, а в 2012 году исключили из списка памятников постановлением правительства Тюменской области.

Тогда же Александр Моор, который на тот момент возглавлял Тюмень, заявил о сносе здания и планах построить на его месте платную стоянку. Однако тюменцы выступили против сноса, провели несколько митингов и различные перформансы в поддержку сохранения здания. В 2019 здание вновь признали памятником архитектуры.