Полиция в США напала на журналистов «Первого канала»

Полиция Америки атаковала журналистов российского «Первого канала». Корреспонденты из России освещали протесты в Портленде.
«Полицейские в США разбили камеру и ударили сотрудников съемочной группы российского Первого канала», — сообщает РИА «Новости» с места событий. Причина нападения американских силовиков на сотрудников СМИ неизвестна.
Сообщается, что сами журналисты не пострадали, но полицейские разбили их оборудование. При этом ранее в своих сюжетах «Первый канал» показывал протестующих, которые утверждали, что полицейские нападают на людей, не разбираясь, кто они, хулиганы или мирные демонстранты.
Протесты в США длятся уже больше месяца. Некоторые митингующие устраивают беспорядки. Так, 19 июля они подожгли здание профсоюза полиции, рассказало агентство Nation news. Демонстранты выступают против расизма и жестокости полиции в Штатах, уточняет телеканал 360. Они вышли на улицы после скандального убийства полицейскими темнокожего мужчины Джорджа Флойда.