Полиция в США напала на журналистов «Первого канала»

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Майдан. Украина. Киев. 20.02.2014, дым, майдан, беспорядки, революция, война, огонь
Журналисты освещали протесты в Портленде (архивное фото) Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Полиция Америки атаковала журналистов российского «Первого канала». Корреспонденты из России освещали протесты в Портленде.

«Полицейские в США разбили камеру и ударили сотрудников съемочной группы российского Первого канала», — сообщает РИА «Новости» с места событий. Причина нападения американских силовиков на сотрудников СМИ неизвестна.

Сообщается, что сами журналисты не пострадали, но полицейские разбили их оборудование. При этом ранее в своих сюжетах «Первый канал» показывал протестующих, которые утверждали, что полицейские нападают на людей, не разбираясь, кто они, хулиганы или мирные демонстранты.

Протесты в США длятся уже больше месяца. Некоторые митингующие устраивают беспорядки. Так, 19 июля они подожгли здание профсоюза полиции, рассказало агентство Nation news. Демонстранты выступают против расизма и жестокости полиции в Штатах, уточняет телеканал 360. Они вышли на улицы после скандального убийства полицейскими темнокожего мужчины Джорджа Флойда.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
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Анонимно
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