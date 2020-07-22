Продуктовые наборы развозит машина Фонда святой Екатерины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Наводнение в Нижних Сергах

Фонд святой Екатерины отправил грузовики с гуманитарной помощью пострадавшим от наводнения в Нижних Сергах. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

«21 июля был сформирован и отправлен адресатам специальный груз для нижнесергинсцев, пострадавших от наводнения. 330 продуктовых наборов будут розданы нуждающимся в ближайшее время», — отметили в пресс-службе. В фонде напомнили, что в набор входят рис, гречка, мука, макаронные изделия, подсолнечное масло, консервы, чай, сладости. Коробки с продуктами хранятся в храме в Нижних Сергах, пострадавшим их развозит автомобиль фонда.

Раздача продуктовых наборов пострадавшим от наводнения являются частью гуманитарного проекта, который фонд организовал для помощи во время пандемии коронавируса. За время проведения акции, стартовавшей в апреле 2020 года, малоимущие жители региона получили более 100 тысяч наборов.

Финансированием проекта занимаются учредители фонда: генеральный директор УГМК Андрей Анатольевич Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алексеевич Алтушкин и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Моисеевич Симановский. Также проекту помогали волонтеры, добровольцы, а также спортсмены Академии единоборств РМК и сотрудники Академии единоборств РМК.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU