Свердловский заповедник горит из-за плохой охраны

Пожар возник вдали от водоемов Фото: depositphotos.com

Пожар в заповеднике Свердловской области «Денежкин камень» мог начаться из-за плохой работы охраны. Такую версию выдвинул Николай Сухомлинов, бывший зам директора заповедника по безопасности, который работал там на протяжении пяти лет.

«Отдел охраны 14 человек по штату — не был укомплектован никогда», — рассказал бывший сотрудник. Он добавил, что директор заповедника Анна Квашнина периодически вводила мораторий на прием сотрудников охраны в целях экономии. Также собеседник агентства отметил большую текучку кадров. «В 2017 году принято на работу десять человек, уволилось девять», — привел пример Сухомлинов. По его мнению, неопытные работники не могут обеспечить качественную охрану заповедника.

Также Николай Сухомлинов рассказал, что в заповедник, несмотря на запреты, продолжают ходить местные жители и это может быть причиной возгораний. «За время работы в заповеднике сложилось впечатление, что она (директор заповедника Анна Квашнина — прим. ред.) намеренно ослабляет охрану, чтобы не попали куда не надо и не задержали кого не надо», — высказал он свое мнение.

Тушить огонь приходится вручную Фото: aviales.ru

По словам директора департамента лесного хозяйства Олега Сандакова, сложность в тушении пожара в заповеднике возникла из-за удаленности ближайшего водоема — оно составляет 2,6 км. Также он отметил, что распространению огня способствовал ветер — в начался верховой пожар. Замдиректора уральской авиабазы Владимир Лютов рассказал, что в советское время за лесами следили и возгорания случались реже. «Сейчас это все остается на пергнивание. Для природы это ничего страшного, для людей это неприятно — это возможность пожара», — объяснил он.

Пожар в заповеднике начался 18 июля. По последним данным, опубликованным на официальном сайте заповедника, площадь пожара составляет 19 гектаров. «Вчера с помощью вертолета осмотрели площадки для выгрузки воды и произвели два сброса воды на кромку пожара. Разведано и определено возможное место посадки вертолета для доставки мотопомп и рукавов. Организована доставка носимой мотопомпы и комплекта рукавов для раздачи воды из емкости» — сообщается на сайте. Пресс-секретарь заповедника Роберт Карапетян отказался комментировать информацию о численности сотрудников охраны предложил направить письменный запрос на адрес заповедника. Запрос был направлен, на момент публикации ответа на него не последовало.