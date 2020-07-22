Курганский приход проверят после обвинений в педофилии

Приход лжесвященника находится на Рябковском кладбище Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Гепрокуратура проверит деятельность прихода лжесвященника из Кургана Варуха. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Курганской епархии. Ранее курганские священники рассказывали про эпизоды педофилии и мужеложства «лжеепископа», однако его представители эти обвинения отрицают.

«Генеральная прокуратура РФ после обращения главы Курганской митрополии взяла под контроль расследование деструктивной деятельности „прихода“ лжеархиепископа Варуха (Тищенкова)», — рассказали в пресс-службе. Представители епархии сообщили об этом 22 июля.

Митрополиту Курганскому и Белозерскому Даниилу ответили, что рассмотрели его обращение по поводу деятельности Курганского православного прихода в честь Святой Троицы и его руководителя Варуха (Тищенкова). «Прокурору Курганской области поручено организовать соответствующую проверку и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования», — указано в документе Генпрокуратуры.

«Лжеепископ» Варух (Тищенков) ранее состоял в раскольническом Киевском патриархате, из которого, по информации Курганской епархии, его выгнали. Приход Варуха находится на Рябковском кладбище. В июне около 700 курганцев попросили митрополита Даниила прекратить деятельность прихода лжесвященника.