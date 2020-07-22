По данным властей Екатеринбурга, коронавирусом заболели 212 человек, а не 143, как утверждает Роспотребнадзор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В сведениях о новых заболевших COVID-19, представленных горздравом Екатеринбурга, свердловским управлением Роспотребнадзора и областным оперштабом, есть расхождение. Как сообщили источники URA.RU, участвовавшие в совещании городского штаба, руководитель горздрава Денис Демидов сообщил о 212 выявленных случаях, в то время как Роспотребнадзор и областной оперштаб отчитались о меньшем количестве инфицированных.

При этом по статистике, представленной областным оперативным штабом днем, в Екатеринбурге зафиксировано не 212, а 143 новых случая. Аналогичная информация опубликована в информационном бюллетене свердловского Роспотребнадзора. В ведомства направлены запросы на комментарий. На момент публикации дозвониться до Дениса Демидова не удалось.

По данным, озвученным Демидовым, к полудню 22 июля общее число зараженных коронавирусом горожан составило 12,758 тысячи. В городских медучреждениях остается более 330 свободных койко-мест, в обсерваторах — 286 мест. Кроме того, по словам мэра Александра Высокинского, в качестве резервных задействуются около 500 гостиничных мест.

Как писало URA.RU, на прошлом заседании городского штаба по борьбе с коронавирусом представитель Роспотребнадзора Елена Потапкина сообщила, что данные о числе заболевших коронавирусом, которые поступают в городской оперативных штаб, не соответствуют информации, получаемой Роспотребнадзором. По этому поводу свою проверку начали «компетентные органы», заявила тогда Потапкина. Сегодня она не оспаривала слова Демидова.