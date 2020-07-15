В Екатеринбурге выявлено больше десяти тысяч случаев заражения коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Данные по больным коронавирусом в Екатеринбурге, которые поступают в городской оперативный штаб, не соответствуют сведениям, которые получает Роспотребнадзор. Об этом на заседании городского штаба по борьбе с коронавирусом заявила начальник екатеринбургского отдела свердловского управления правления Роспотребнадзора Елена Потапкина, сообщили несколько участников совещания.

«Сведения, которые оперативный штаб получает через областной Медицинский информационно-аналитический центр не соответствуют (они ниже) информации, поступающей в Роспотребнадзор напрямую из больниц. Сейчас разбирательством в этой ситуации занимаются компетентные органы», — передает смысл сказанного Потапкиной инсайдер. Другой собеседник агентства в городской администрации отметил, что претензии Роспотребнадзора к статистике по коронавирусу в Екатеринбурге озвучиваются на протяжении последних двух месяцев.

На момент публикации получить комментарий представителя Роспотребнадзора не удалось. Директор МИАЦ Татьяна Трофимова в разговоре с корреспондентом отметила, что ее ведомство «не напрвялет никакие данные в оперштаб». По ее словам, МИАЦ, собирающий с медучреждений информацию о больных, взаимодействует напрямую с региональным минздравом.

Как писало URA.RU, по последним данным в Екатеринбурге за время пандемии зафиксировано 10,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. На четверг, 16 июля, запланировано совещание в полпредстве президента России в УрФО. Источники URA.RU не исключают, что помимо прочего разговор пойдет о несоответствии данных официальной коронавирусной статистики, представляемой властями, количеству проведенных тестов. На подобные расхождения ранее указывал глава свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.