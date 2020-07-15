14 июля 2020

Статистику по коронавирусу в Екатеринбурге занижают. Проблемой занялся Роспотребнадзор

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Передача автомобилей Скорой медицинской помощи бригадам медиков. Екатеринбург, реанимобиль, неотложка, красный крест, медицина, здравоохранение, скорая помощь, медицинская помощь, екатеринбург , реанимация, неотложная помощь, машина скорой помощи, covid-19, covid19, коронавирус
В Екатеринбурге выявлено больше десяти тысяч случаев заражения коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Данные по больным коронавирусом в Екатеринбурге, которые поступают в городской оперативный штаб, не соответствуют сведениям, которые получает Роспотребнадзор. Об этом на заседании городского штаба по борьбе с коронавирусом заявила начальник екатеринбургского отдела свердловского управления правления Роспотребнадзора Елена Потапкина, сообщили несколько участников совещания.

«Сведения, которые оперативный штаб получает через областной Медицинский информационно-аналитический центр не соответствуют (они ниже) информации, поступающей в Роспотребнадзор напрямую из больниц. Сейчас разбирательством в этой ситуации занимаются компетентные органы», — передает смысл сказанного Потапкиной инсайдер. Другой собеседник агентства в городской администрации отметил, что претензии Роспотребнадзора к статистике по коронавирусу в Екатеринбурге озвучиваются на протяжении последних двух месяцев.

На момент публикации получить комментарий представителя Роспотребнадзора не удалось. Директор МИАЦ Татьяна Трофимова в разговоре с корреспондентом отметила, что ее ведомство «не напрвялет никакие данные в оперштаб». По ее словам, МИАЦ, собирающий с медучреждений информацию о больных, взаимодействует напрямую с региональным минздравом.

Новость по теме
Полпред Цуканов обсудит пугающую статистику по COVID в УрФО. Губернаторам донесут позицию Москвы

Как писало URA.RU, по последним данным в Екатеринбурге за время пандемии зафиксировано 10,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. На четверг, 16 июля, запланировано совещание в полпредстве президента России в УрФО. Источники URA.RU не исключают, что помимо прочего разговор пойдет о несоответствии данных официальной коронавирусной статистики, представляемой властями, количеству проведенных тестов. На подобные расхождения ранее указывал глава свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...