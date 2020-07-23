Кандидатов в пермские губернаторы вызвали на собеседование

С кандидатами в губернаторы проведут беседу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Начальник управления администрации президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев прилетает в Пермь. В четверг он проведет собеседования с кандидатами в губернаторы, сообщил URA.RU высокопоставленный источник.

«Почти всем кандидатам в губернаторы на четверг-пятницу назначены встречи. Они приглашены по одному. Встречи состоятся либо с Харичевым, либо с [полпредом президента в ПФО Игорем] Комаровым — сейчас этот вопрос решается», — сказал источник.

Еще один источник агентства рассказал, что беседу с претендентами на губернаторское кресло может провести Комаров. «Встречи с Комаровым должны состояться в конце недели», — пояснил собеседник URA.RU. В пресс-службе главы региона информацию о планируемых встречах федеральных чиновников с кандидатами оставили без комментариев.

Ранее стало известно, что Харичев и Комаров намерены посетить Пермь, чтобы лично проинспектировать регион на готовность к предстоящим выборам губернатора (назначены на 13 сентября). Претендент на губернаторское кресло, депутат заксобрания края Олег Постников (выдвинут «ЛДПР») заявил агентству, что впервые слышит о подобной встрече. «Мне никаких предложений о встрече не поступало», — сказал Постников.

Исполнительный директор машзавода имени Дзержинского Павел Панков (баллотируется в порядке самовыдвижения) также отметил, что на встречу с федеральными чиновниками его пока не приглашали. На выборы губернатора заявилось 8 кандидатов. Помимо Постникова и Панкова, в них намерены принять участие Ксения Айтакова от КПРФ, Евгений Козлов от партии «Патриоты России», Дмитрий Махонин в порядке самовыдвижения, Андрей Михеев от партии «РОТ Фронт», Александр Репин от «Справедливой России» и Филипп Чернышев в порядке самовыдвижения.