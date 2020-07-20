Полпред лично проверит готовность Перми к выборам губернатора

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров намерен посетить Пермь в предстоящую пятницу, 24 июля. Цель визита — проверка готовности региона к предстоящим губернаторским выборам (назначены на 13 сентября), сообщает «Коммерсант-Прикамье».
В пресс-службе губернатора Пермского края возможный визит полпреда оставили без комментариев. В пресс-службе полпреда президента в ПФО не ответили на звонок корреспондента URA.RU.
В выборах губернатора Пермского края намерены принять участие восемь кандидатов. За два месяца до выборов врио главы региона уволил руководителя штаба, политтехнолога Алексея Трубецкого (Кошмарова). Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщает, что в Пермь из Москвы будут направлены кураторы по разным направлениям. Они займутся электоральной сетью, социальными сетями, пропагандой и контропропагандой.
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