19 июля 2020
18 июля 2020
17 июля 2020

Полпред лично проверит готовность Перми к выборам губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление врио губернатора Дмитрий Махонин, комаров игорь
Комаров посетит с рабочим визитом Пермь Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров намерен посетить Пермь в предстоящую пятницу, 24 июля. Цель визита — проверка готовности региона к предстоящим губернаторским выборам (назначены на 13 сентября), сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В пресс-службе губернатора Пермского края возможный визит полпреда оставили без комментариев. В пресс-службе полпреда президента в ПФО не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

В выборах губернатора Пермского края намерены принять участие восемь кандидатов. За два месяца до выборов врио главы региона уволил руководителя штаба, политтехнолога Алексея Трубецкого (Кошмарова). Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщает, что в Пермь из Москвы будут направлены кураторы по разным направлениям. Они займутся электоральной сетью, социальными сетями, пропагандой и контропропагандой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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