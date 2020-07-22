В медицинском центре работают 20 человек Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Частная медклиника «Главное здоровье» из-за карантина по коронавирусу потеряла две трети обычного дохода. Медцентр, где работает 20 человек, с трудом выбирается из финансовой ямы после месяца простоя. Получить государственный льготный кредит на выплату зарплаты не вышло — такой вид деятельности как «Медицина» не внесен в список пострадавших от пандемии COVID-19. Об этом URA.RU рассказал директор клиники Виктор Романенко. За помощью в получении господдержки он обратился к местным властям.

«В начале режима самоизоляции мы месяц сидели дома и не работали. После начали принимать пациентов, но доходы упали до 60-70%. У нас очень много возрастных клиентов, и большинство из них сидит дома», — сообщил он. Романенко признается, что в первый месяц, когда дохода от клиентов не было, появились мысли о сокращении спустя два месяца начала карантина всех сотрудников. «С нас требовали сохранять рабочие места, платить зарплату и не работать. А где деньги взять? Когда стало известно о льготных кредитах на зарплату, я начал обращаться в банки. Но нам отказали — мы не входим в список пострадавших отраслей», — сетует он.

После директор клиники попытался получить льготный займ на зарплату и замену сломавшегося аппарата УЗИ под 2%, однако и тут ему отказали. «Я и мои врачи не понимаем, почему в период пандемии разделяют бюджетную и частную медицину — мы также подвергаемся риску заражения. Кроме того, везде говорят — не хватает рук. Я предлагал наши услуги и оборудование бюджетной сфере, но как работать с частниками юридически они не знают», — поделился он.

Виктор Романенко отмечает, что его клинике, которая несколько лет придерживалась политики бюджетных цен на свои услуги, придется повысить цены — что также может сказаться на числе пациентов. Но это необходимо сделать, чтобы не сокращать сотрудников и держать их зарплаты на уровне не ниже, чем у бюджетников. И отмечает, что если бы была господдержка и какие-то субсидии — было бы легче.

За помощью в их получении он обратился к главе Тюмени Руслану Кухаруку на онлайн встрече с местным бизнесом. Глава города отметил, что между поддержкой частной и государственной медицины в период пандемии разницы быть не должно и сообщил, что в период самоизоляции всем врачам (в том числе и частным) оказывалась поддержка в виде предоставления бесплатных мест на платных парковках.