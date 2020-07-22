На Украине задержан возможный убийца главы ДНР Захарченко

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Украина. Отвод техники. Захарченко, захарченко александр
На Украине задержали возможного убийцу Александра Захарченко Фото: Андрей Гусельников © URA.RU
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Война на Украине

Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители Донецкой народной республики обвиняли в убийстве экс-главы ДНР Александра Захарченко.

«Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину (Байдале) в совершении преступления, предусмотренного статьей «Незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Представители ДНР, как напоминает RT, ранее говорили, что знают имена сотрудников украинских спецслужб, которые причастны к убийству бывшего лидера самопровозглашенной республики. Тогда же отмечалось, что Байдала отдавал приказы совершать убийства на территории ДНР.

Александр Захарченко был убит в августе 2018 года в кафе «Сепар» в центре Донецка. В результате взрыва он получил смертельную травму. В Кремле в причастности к убийству главы ДНР обвинили Киев и украинских силовиков.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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