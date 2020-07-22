Родители Жанны Фриске отсудили у Шепелева миллионы рублей

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Дмитрию Шепелеву присудили семь миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Родители певицы Жанны Фриске отсудили у ее гражданского мужа, телеведущего Дмитрия Шепелева больше семи миллионов рублей. Такое решение вынес Пресненский суд Москвы.

«Судом удовлетворены исковые требования Владимира Фриске <…> о взыскании денежных средств. В пользу истца (Дмитрия и Платона Шепелева) взыскано 7 млн 211 тысяч 071 рубль», — приводит новостное агентство «Москва» слова пресс-секретаря суда Лелы Кокая.

В 2017 году «Русфонд», напомним, подал в суд на родных Жанны Фриске. Телезрители «Первого канала» в январе 2014 года собрали на лечение больной раком артистки 25 млн рублей. Согласно договору между певицей и фондом, неизрасходованные деньги на лечение должны были быть возвращены. При жизни Фриске фонд получил отчет на сумму в 3,3 млн рублей. После ее смерти родственники отказались вернуть оставшиеся деньги — 21,6 млн. В августе 2019-го «Русфонд» заявил, что ему удалось взыскать всю сумму. Треть от нее, по иску родителей певицы, теперь и должен выплатить Дмитрий Шепелев.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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