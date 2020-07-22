Родители Жанны Фриске отсудили у Шепелева миллионы рублей

Родители певицы Жанны Фриске отсудили у ее гражданского мужа, телеведущего Дмитрия Шепелева больше семи миллионов рублей. Такое решение вынес Пресненский суд Москвы.
«Судом удовлетворены исковые требования Владимира Фриске <…> о взыскании денежных средств. В пользу истца (Дмитрия и Платона Шепелева) взыскано 7 млн 211 тысяч 071 рубль», — приводит новостное агентство «Москва» слова пресс-секретаря суда Лелы Кокая.
В 2017 году «Русфонд», напомним, подал в суд на родных Жанны Фриске. Телезрители «Первого канала» в январе 2014 года собрали на лечение больной раком артистки 25 млн рублей. Согласно договору между певицей и фондом, неизрасходованные деньги на лечение должны были быть возвращены. При жизни Фриске фонд получил отчет на сумму в 3,3 млн рублей. После ее смерти родственники отказались вернуть оставшиеся деньги — 21,6 млн. В августе 2019-го «Русфонд» заявил, что ему удалось взыскать всю сумму. Треть от нее, по иску родителей певицы, теперь и должен выплатить Дмитрий Шепелев.