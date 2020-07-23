В Госдуме хотят наказывать мотоциклистов за опасное вождение

Соответствующие поправки парламентарий предлагает внести в Кодекс об административных правонарушениях. Документ предлагает накладывать штраф в размере 3 тысяч рублей за движение в полосе параллельно с машиной, и 15 тысяч — за опасное лавирование по междурядью. Законопроект направлен на обсуждение в правительство.

«Обычная ширина полос в наших городах может составлять 2,75 м или даже меньше. Если поставить на такую полосу внедорожник, он займет 2 м. Сколько остается на мотоциклистов, которые и в таких условиях идут на обгон, подвергая себя опасности? Исправить это можно только большими штрафами», — приводит газета « Известия» слова собеседницы, которая также добавила, что в ДТП байкеров погибает почти в 30 раз больше, чем водителей авто.

В Госдуме разработан законопроект, который запретит мотоциклистам и владельцам мопедов опасное лавирование между рядами и параллельное с другим транспортов движение в одной полосе. Об этом журналистам рассказала автор документа, депутат нижней палаты Светлана Бассараб.

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