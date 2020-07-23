22 июля 2020

В Госдуме хотят наказывать мотоциклистов за опасное вождение

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, байкер, мотоциклист, мотоцикл
Мотоциклистам хотят запретить лавировать между рядами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Госдуме разработан законопроект, который запретит мотоциклистам и владельцам мопедов опасное лавирование между рядами и параллельное с другим транспортов движение в одной полосе. Об этом журналистам рассказала автор документа, депутат нижней палаты Светлана Бассараб.

«Обычная ширина полос в наших городах может составлять 2,75 м или даже меньше. Если поставить на такую полосу внедорожник, он займет 2 м. Сколько остается на мотоциклистов, которые и в таких условиях идут на обгон, подвергая себя опасности? Исправить это можно только большими штрафами», — приводит газета «Известия» слова собеседницы, которая также добавила, что в ДТП байкеров погибает почти в 30 раз больше, чем водителей авто.

Соответствующие поправки парламентарий предлагает внести в Кодекс об административных правонарушениях. Документ предлагает накладывать штраф в размере 3 тысяч рублей за движение в полосе параллельно с машиной, и 15 тысяч — за опасное лавирование по междурядью. Законопроект направлен на обсуждение в правительство.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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