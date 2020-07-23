В ВОЗ раскрыли, когда станет доступна вакцина от коронавируса

Ранее замминистра обороны России Руслан Цаликов заявил о готовности первой отечественной вакцины от коронавируса COVID-19, пишет RT . Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, уже четыре отечественные вакцины показали свою безопасность, а две находятся на финальной стадии испытаний. По его словам, Россия получит надежный препарат от коронавируса этой осенью, сообщает портал « Дни.ру ».

Однако еще немало времени может быть потрачено на обеспечение безопасности и эффективности этих вакцин, уточнил представитель ВОЗ. Он также подчеркнул, что вакцина должна быть доступна для всех людей независимо от уровня их дохода.

«Если говорить реалистично, следующий год уже наступит к тому времени, когда людей начнут вакцинировать», — цитирует Райана ТАСС. Он добавил, что испытание некоторых потенциальных вакцин достигло уже третьей стадии, которая предполагает проверку препарата на людях. По его словам, они показывают успешные результаты.

Вакцину от коронавируса начнут применять не раньше 2021 года, несмотря на успешные результаты испытаний. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Вакцина от коронавируса станет доступна в следующем году Фото: Илья Московец © URA.RU

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