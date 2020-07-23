Росгвардия будет следить за владельцами оружия онлайн

Новая IT-платформа позволит Росгвардии отслеживать все гражданское оружие в стране от завода до прилавка Фото: Анна Майорова © URA.RU

До конца 2020 года Росгвардия получит IT-платформу, которая даст возможность отслеживать все гражданское оружие в стране. Разработка проекта обойдется в 540 млн рублей.

Создание этой информсистемы проходит в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». «НИИ „Восход“ к концу 2020 года завершит разработку для Росгвардии информационной системы контроля оборота оружия и управления охранными услугами», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные с сайта госзакупок. Отмечается, что платформа будет делиться на внутреннюю — для сотрудников Росгвардии и внешнюю площадку — для производителей, покупателей и продавцов оружия. Также с помощью системы можно будет получить разрешение на приобретение и хранение оружия, отправив заявку.

Предполагается, что каждое выпускаемое в стране оружие будет автоматически отслеживаться от завода до пользователя. Так, при покупке ружья и патронов данные граждан платформа передаст Росгвардии. Кроме того, владельцам оружия будут выдавать единые пластиковые карты с мобильными приложениями на iOS и Android, которые призваны заменить бумажные разрешения и лицензии, что исключит возможность подделки.

Эксперты считают, что при использовании этой системы будут определенные риски. В беседе с изданием партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов высказал мнение, что владельцам нужно будет соблюдать меры безопасности, чтобы их устройства не попали в чужие руки, иначе у злоумышленников появится возможность красть личные данные.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал, что федеральный проект «Цифровое государственное управление» предусматривает создание в 2019—2021 годах единой электронной платформы по выдаче лицензий и разрешений на ношение оружия. По его словам, проект предусматривает переход на реестровую модель и выдачу электронных лицензий и разрешений на ношение оружия, напоминает RT.