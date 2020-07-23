В структуре Роспотребнадзора ХМАО прошли обыски с участием ОМОН

Директора «Центра гигиены и эпидемиологии» подозревают в подделке анализов и превышении полномочий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В отношении руководителя «Центра гигиены и эпидемиологии в ХМАО в Нижневартовске и Нижневартовском районе» Людмилы Шафрановой возбуждено уголовное дело за подделку результатов анализов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

«По данным следствия, в период с июня по июль 2020 года подозреваемая давала указания работникам центра оформлять ложные лабораторные исследования без сбора проб продуктов питания. В ходе проведенных мероприятий в учреждении изъята документация, средства сотовой связи, компьютерная техника», — добавили в пресс-службе силового ведомства, сообщив также, что по версии следствия, по указанию подозреваемой, сфальсифицированы около 500 протоколов лабораторных исследований.

В следственном управлении следственного комитета по ХМАО в подтвердили, что Шафранова подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Обыски и изъятия происходили при поддержке нижневартовского ОМОНа, а делом занимается управление экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. Получить комментарий в «Центре» журналисту URA.RU не удалось, а сама Шафранова сейчас находится в отпуске. На момент написания новости комментарий не смогли предоставить и в «Центре гигиены и эпидемиологии по ХМАО» (структура Роспотребнадзора, в ведении которого находится и Нижневартовский филиал). В адрес учреждения направлен журналистский запрос.

Ранее URA.RU писало, что сотрудник «Центра гигиены и эпидемиологии» Нижневартовска, где проводятся исследования анализов на коронавирус, заразилась COVID-19 от члена семьи. Отдельные сотрудники центра утверждали, что женщина продолжала ходить на работу с явными признаками ОРВИ, а не осталась дома, как того требуют врачи. Из официальных документов следует, что женщина работала удаленно, но источник URA.RU внутри «Центра» говорит, что это не так.