В России снимут запрет на дешевый импортный бензин

Введенный запрет на поставку импортного топлива позволил восстановить производство и спрос. С 1 июня по 30 июня отгрузка бензина на внутренний рынок выросла до 2,8 млн тонн (+38,6%), экспорт снизился в два раза. Согласно заключению правительства, текущий уровень производства и отгрузок отдельных видов топлива способствует стабилизации цен на внутреннем рынке.

В конце мая правительство ввело временный запрет на импорт топлива до 1 октября 2020 года. Российские власти пошли на такой шаг из-за резкого снижения спроса на нефть на территории страны и во всем мире после введения ограничений по коронавирусу. Так, в период с апреля по май потребление моторного топлива снизилось на 40-60% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, передает.

«Проект постановления правительства РФ „О введении временного запрета на ввоз в Российскую Федерацию отдельных видов топлива“ утратит свою силу. Данное решение обусловлено восстановлением спроса на нефть на внутреннем рынке РФ и завершением ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса», — приводит выдержку из проекта постановления кабмина RNS .

В России отменят запрет на поставку дешевого топлива из-за границы, следует из проекта постановления правительства РФ. Данное решение принято в связи с восстановлением спроса на нефть в стране.

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