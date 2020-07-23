Сергей Завацкий работал в областном онкодиспансере Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге скончался врач Сергей Завацкий, который работал в областном онкологическом диспансере. О смерти врача сообщила его жена в Facebook. Врач мог быть заражен коронавирусом.

«Мой родной человек, ты ушел вчера, навсегда», — написала Евгения Завацкая. В ответ на комментарии с соболезнованиями она написала, что пыталась обезопасить мужа, но не смогла. Соболезнования также выразила Юлия Мансурова, жена хирурга Юрия Мансурова, который скончался в конце июня. У него был коронавирус. «Я была в обсерваторе тогда. А Сергей уже заболел», — ответила ей Завацкая. Жена онколога добавила, что прощание с ним состоится 24 июля.

Связаться с Завацкой на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе областного онкодиспансера не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе не смогли подтвердить информацию. «Публичное обсуждение персонифицированной информации не представляется возможным», — ответили там.

В середине мая в онкоцентре выявили первый случай заражения коронавирусом. Тогда было закрыто два корпуса, а лечебные мощности перераспределили по другим отделениям, сообщал источник URA.RU.

О смерти заведующего хирургическим отделением областной клинической больницы №1 Юрия Мансурова стало известно 24 июня. Во время гражданской панихиды его жена призвала всех соблюдать меры безопасности во время коронавируса, чтобы минимизировать жертвы среди врачей.

Обновлено 14:38: Завацкая сообщила Е1, что ее муж скончался от тромбоэмболии. При этом она не подтвердила и не опровергла наличие коронавируса у мужа.