22 июля 2020
21 июля 2020

Стали известны детали визита в Пермь полпреда Комарова

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление ВРИО губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, комаров игорь
Комаров проверит готовность края к выборам Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Стали известны подробности визита в Пермь полпреда президента в ПФО Игоря Комарова. Он посетит детскую больницу и проведет совещание по подготовке к выборам, сообщили URA.RU в пресс-службе полпреда.

«По программе запланировано посещение городской детской клинической больницы №6 в Перми и совещание по вопросу подготовки к единому дню голосования (13 сентября — URA.RU)», — сказал пресс-секретарь полпреда в ПФО Алексей Головенко. Отвечая на вопрос о возможной встрече Комарова с кандидатами в пермские губернаторы, Головенко отметил, что «никаких дополнительных встреч у полпреда не запланировано».

О том, что Комаров может встретиться с претендентами на кресло губернатора, накануне сообщил источник URA.RU. По информации еще одного осведомленного собеседника агентства, кандидаты были приглашены на встречу с начальником управления администрации президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александром Харичевым. Последний уже прибыл в Пермь и намерен проинспектировать регион на готовность к предстоящим выборам губернатора.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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