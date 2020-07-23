Стали известны детали визита в Пермь полпреда Комарова

Комаров проверит готовность края к выборам Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Стали известны подробности визита в Пермь полпреда президента в ПФО Игоря Комарова. Он посетит детскую больницу и проведет совещание по подготовке к выборам, сообщили URA.RU в пресс-службе полпреда.

«По программе запланировано посещение городской детской клинической больницы №6 в Перми и совещание по вопросу подготовки к единому дню голосования (13 сентября — URA.RU)», — сказал пресс-секретарь полпреда в ПФО Алексей Головенко. Отвечая на вопрос о возможной встрече Комарова с кандидатами в пермские губернаторы, Головенко отметил, что «никаких дополнительных встреч у полпреда не запланировано».

О том, что Комаров может встретиться с претендентами на кресло губернатора, накануне сообщил источник URA.RU. По информации еще одного осведомленного собеседника агентства, кандидаты были приглашены на встречу с начальником управления администрации президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александром Харичевым. Последний уже прибыл в Пермь и намерен проинспектировать регион на готовность к предстоящим выборам губернатора.