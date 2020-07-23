В России не ждут вспышку коронавируса осенью

Врачи не ждут второй волны коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россиянам не стоит опасаться второй волны коронавируса этой осенью. По словам врача-инфекциониста Николая Малышева, в этот сезон может произойти рост респираторных заболеваний, однако он будет некритичным.

«Мы знаем, что осень — это всегда подъем респираторных заболеваний, а коронавирус — это тоже респираторное заболевание. Так что, наверняка, будет несколько увеличиваться заболеваемость, но это будет некритично», — приводит слова Малышева ТАСС.

Он также допустил введение новых ограничений для борьбы с распространением коронавируса. Однако они будут менее жесткими, чем весной, отметил врач. Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина также согласилась, что исключать такой сценарий нельзя. Она подчеркнула, что на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в стране остается благоприятной.

Ранее вирусолог Анатолий Альштейн заявил, что Россия столкнется со второй волной коронавирусной инфекции. По его прогнозу, новая вспышка COVID-19 в России будет уже осенью. Эксперт уверен, что заражающий эффект коронавируса будет расти, а вот летальный эффект ослабевать, передает «Национальная служба новостей».