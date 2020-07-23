Боевики работали в Москве, Новосибирске и Красноярском крае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией во время спецоперации задержала 22 членов «Исламского движения Узбекистана» (запрещена в России с 2003 года). Боевики работали в Москве, Новосибирске и Красноярском крае.

«Задержаны 22 человека из числа ее главарей и рядовых участников», — рассказали «Пятому каналу» в Центре общественных связей ФСБ России. По информации спецслужбы, террористы вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, а также финансировали боевиков на территории Сирии.

На днях ФСБ задержала членов «Исламского государства» (ИГИЛ — запрещенная организация в России), которые готовили теракт в Кабардино-Балкарии, передает « Федеральное агентство новостей ». Боевики проживали в квартире Нальчике, где уже успели собрать самодельную бомбу.

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