Дмитрий Медведев является наставником тоболяка Алексея Жарновского в проекте «Политстартап» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Личные фотографии кандидата в депутаты гордумы Тобольска Алексея Жарновского оказались в открытом доступе. Фото со студенческих вечеринок претендента на мандат от «Единой России» были опубликованы в нескольких региональных пабликах с соцсети «ВКонтакте» анонимным автором под ником «Злой тоболяк».

«Будем отжигать всей думой? На выборы в Тобольске идет местный тусовщик со следами бурной молодости. Надо полагать, что в случае его победы на выборах в думу вольется новая струя. Заседания будут проходить весело и с огоньком! Как такой человек будет внимать нуждам и чаяньям людей, пока непонятно», — написал аноним. URA.RU не публикует личные фото Жарновского из этических соображений.

Сам кандидат в депутаты подтвердил подлинность фотографий. «Это фотографии с выступлений в команде КВН, общения с друзьями, просто студенческой беззаботной поры. Хочу сказать спасибо тем, кто меня поддержал. Особенно приятно, что поддержали и кандидаты от КПРФ. Благодарен им за адекватную реакцию и активную защиту в социальных сетях», — отметил политических оппонентов Жарновский.

«Я вне политики, но считаю, что, чем меньше единороссов победит на выборах, тем лучше. Эта партия, которая находится у власти уже более 20 лет, себя порядком дискредитировала и многим надоела», — прокомментировал анонимный автор свои действия в переписке с URA.RU. Свое настоящее имя он назвать отказался, поскольку опасается проблем на работе. В реготделении «Единой России» агентству ответили, что какого-то преследования анонима не планируется. «Жарновский доказывает нужность Тобольску реальными делами, а публикация в пабликах — это не серьезно», — заявили там.

Жарновский — участник кадрового проекта ЕР «Политстартап», где наставником тоболяка стал председатель партии, бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев. Новый состав гордумы Тобольска, на место в котором претендует единоросс, будет избран 13 сентября.