Экс-куратору строек ЯНАО грозит срок за коррупцию

На возведении многоэтажек экс-глава Фонда жилстроительства Виктор Калашников заработал миллионы рублей, считает сторона обвинения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

Скандальная строительная фирма «Стройсистема», возводившая аварийные дома в Новом Уренгое, оказалась связана с экс-директором Фонда жилищного строительства ЯНАО Виктором Калашниковым, которого обвиняют в крупных хищениях. Он управлял компанией через своего родственника, стало известно из материалов уголовного дела, новое заседание по которому прошло в Салехарде 29 июня. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с содержанием материалов.

Калашников обвиняется в растрате 60 млн рублей при строительстве пяти многоэтажек в поселке Харп. В новостройки должны были переселить 125 семей из аварийных деревянных бараков. Он заключил договор с компанией «Ямалгазспецстрой-Жилье», которую контролировал второй фигурант дела — Сергей Курчевский. Бюджетные средства на счета застройщика поступили, но многоэтажки так и не были построены.

Виктор Калашников единолично распоряжался сотнями миллионов рублей из бюджета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В материалах дела, с которыми ознакомился собеседник URA.RU, сказано, что Калашников фактически контролировал целый ряд строительных фирм ЯНАО. В их числе — обанкротившаяся «Стройсистема», которая сдавала дома в Новом Уренгое с множеством нарушений. Одна их таких новостроек пошла трещинами уже через год после сдачи, сейчас мэрия газовой столицы собирается сносить аварийный дом. На строительство двух домов, которые также пришлось сносить, Калашников, в нарушение всех процедур, единолично распорядился выделить более 342 млн рублей из бюджета.

Согласно раскрывшимся фактам, Калашникову через посредников принадлежала половина «Стройсистемы».

На его тестя Алексея Воронова были зарегистрированы 50% фирмы, остальными 50% владела компания «Альберти менеджмент лимитед», через которую Калашников выводил средства за границу с помощью офшор.

Во время работы в Фонде жилстроительства он скрывал долю тестя в «Стройсистеме», поскольку это является прямым конфликтом интересов.

В ряде других организаций Калашников также имел рычаги прямого контроля. Фирмой «Ямалстройтранс» владел его родной брат Владимир Калашников, он же являлся директором. Учредителем компании «Ямалкомплектсервис» является супруга Калашникова Надежда. А в фирме «Ямалстройгрупп» Калашников долгое время сам был директором.

Стоимость имущества, фактическим владельцем которого является экс-директор Фонда, оценивается в 455 млн рублей. При этом совокупный доход его и супруги Надежды Калашниковой с 2013 по 2017 год составил 77 млн рублей. Семья владеет имуществом в Тюмени, Салехарде и Волгоградской области. Кроме того, супругам принадлежит собственность за границей — в Болгарии, стоимостью 4 млн евро.

Помимо ценного имущества, Калашников владеет крупным строящимся объектом в Тюмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Источник URA.RU, близкий к тюменским застройщикам, утверждает, что у Калашникова есть и еще незаконченные объекты в Тюмени. По данным инсайдера, ему принадлежит строящийся торговый центр площадью более 16 тысяч квадратных метров в квадрате улиц Широтная — Народная —Янтарная.

В ходе последнего заседания также была раскрыта схема вывода денег, которые получил Калашников. Показания на нём давал бывший подельник Калашникова Сергей Курчевский. Из 60 млн рублей ущерба, о которых говорится в деле, 40 млн Калашников получил налом. Деньги перешли на счета фирмы Курчевского «Ямалгазспецстрой-Жилье, а потом были обналичены, а оставшиеся 20 млн рублей — перечислены на счета подконтрольных Калашникову фирм, включая «Ямалстройгрупп».

Кроме того, в деле вскрылся дополнительный эпизод. Квартиры, строившиеся в Харпе с участием Фонда жилстроительства, также единолично (без согласования с коллегиальным органом Фонда) были предоставлены Калашниковым в залог Сибирскому банку реконструкции и развития (СБРР). Сделано это было, чтобы обеспечить кредиты на 152,5 млн рублей для фирм «Ямалгазспецстрой» и «Северстрой», которые не имели отношения к Фонду. Действия Калашникова — единоличное распоряжение имуществом — нарушали устав Фонда. А в феврале 2018 года Центробанк РФ лишил СБРР лицензии, а строительство жилья, под которые были взяты кредиты, не было закончено.

В Салехардском городском суде URA.RU не удалось получить комментарий, в пресс-службе не ответили на звонки корреспондента. В прокуратуре ЯНАО подтвердили, что сейчас продолжается рассмотрение дела. «30 июня допрашивают обвиняемого», — кратко пояснили в окружной прокуратуре.

Салехардский городской суд продолжает рассмотрение дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Адвокат Калашникова Ирина Маркова заявила журналисту URA.RU, что пока не будет оценивать ход дела и комментировать движение разбирательства. На вопрос о том, вскрывались ли в ходе заседаний дополнительные эпизоды, юрист ответила отрицательно. Маркова призвала ждать итогов следующего заседания, которое намечено на 30 июня.

В сентябре 2018 года возбуждено четыре уголовных дела по фактам хищения Калашниковым бюджетных средств. Одно из них рассматривается в суде, остальные дела ожидают передачи в суд. В сентябре 2019 года экс-главу Фонда жилстроительства задержали в Курганской области, недалеко от границы с Казахстаном. Ему было предъявлено обвинение по статьям УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере» и «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Махинации с бюджетными средствами вскрылись в результате антикоррупционных проверок в строительной сфере, объявленных Артюховым сразу после вступления в должность в мае 2018 года.