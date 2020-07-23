Политик заявил, что жители Хабаровского края сделали то, что не делал ни один регион в мире Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пообещал добиться помилования экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и встать на колени перед жителями региона. Об этом политик заявил в эфире на своей странице в Instagram.

По словам Жириновского, есть два сценария развития процесса над бывшим чиновником. Первый: суд будет идти несколько месяцев, следствие не найдет достаточно улик для обвинительного приговора и Фургала отпустят. Второй сценарий: экс-губернатору вынесут обвинительный приговор. «По некоторым эпизодам уже истекли сроки исковой давности, где-то, может быть, нет явных улик. Но мы добьемся — обещаю вам это — чтобы указом президента Сергей Фургал был помилован», — заявил лидер ЛДПР.

А в эфире радиостанции «Говорит Москва» Жириновский объяснил недоверие жителей края к врио губернатора Михаила Дегтярева. Он считает, что пока назначенец имеет мало информации о политике. А хабаровчане еще слишком озлоблены громким арестом Фургала. Жириновский призвал всех митингующих жителей региона поддержать врио губернатора. Он пообещал, что Дегтярев продолжит «все хорошее, что было в Фургале». Также он поблагодарил хабаровчан за их гражданскую позицию и мирные митинги. «Вы сделали то, что не делал ни один регион нашей страны или в мире. <> И я готов встать на колени перед жителями Хабаровского края, чтоб они поняли, как мы их любим, как мы готовы их защищать, считаем, что они во всем правы», — сказал политик.