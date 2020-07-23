Жириновский будет добиваться помилования Фургала. Он обещает встать на колени перед хабаровчанами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кандидат в президенты России Владимир Жириновский в Екатеринбурге, портрет, жириновский владимир, жест рукой, бокал с вином
Политик заявил, что жители Хабаровского края сделали то, что не делал ни один регион в мире Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пообещал добиться помилования экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и встать на колени перед жителями региона. Об этом политик заявил в эфире на своей странице в Instagram.

По словам Жириновского, есть два сценария развития процесса над бывшим чиновником. Первый: суд будет идти несколько месяцев, следствие не найдет достаточно улик для обвинительного приговора и Фургала отпустят. Второй сценарий: экс-губернатору вынесут обвинительный приговор. «По некоторым эпизодам уже истекли сроки исковой давности, где-то, может быть, нет явных улик. Но мы добьемся — обещаю вам это — чтобы указом президента Сергей Фургал был помилован», — заявил лидер ЛДПР.

А в эфире радиостанции «Говорит Москва» Жириновский объяснил недоверие жителей края к врио губернатора Михаила Дегтярева. Он считает, что пока назначенец имеет мало информации о политике. А хабаровчане еще слишком озлоблены громким арестом Фургала. Жириновский призвал всех митингующих жителей региона поддержать врио губернатора. Он пообещал, что Дегтярев продолжит «все хорошее, что было в Фургале». Также он поблагодарил хабаровчан за их гражданскую позицию и мирные митинги. «Вы сделали то, что не делал ни один регион нашей страны или в мире. <> И я готов встать на колени перед жителями Хабаровского края, чтоб они поняли, как мы их любим, как мы готовы их защищать, считаем, что они во всем правы», — сказал политик.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, представляющий ЛДПР, был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах, сообщает «Царьград». На следующий день Басманный суд Москвы отправил Фургала в СИЗО до 9 сентября. Жители Хабаровского края устроили массовые акции протеста в поддержку политика. 20 июля президент Владимир Путин уволил его в связи с утратой доверия, а врио главы региона был назначен другой либерал-демократ Михаил Дегтярев, передает сайт VSE42.RU. Тогда Жириновский заявил, что Фургал еще до ареста собирался покинуть кресло губернатора по собственному желанию.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...