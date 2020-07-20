В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске были проплачены

Сергей Фургал, обвиняемый в убийствах в 2004 и 2005 годах, арестован на два месяца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске были оплачены командой Фургала. Такое заявление во время конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ответ — нет», — сказал Песков в ответ на вопрос, считают ли в Кремле, что митинги были проплачены извне. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что сейчас главное, чтобы власти Хабаровского края смогли реализовывать программы развития и функционирование региона. Песков добавил, что в ближайшее время поездка президента России Владимира Путина в Хабаровск не планируется.

С 11 июля в Хабаровской крае проходят митинги в поддержку задержанного по подозрению в организации двух убийств в 2004 и 2005 годах губернатора Сергея Фургала, передает РАПСИ . Глава региона был арестован 9 июля, напоминает RT. В Следственном комитете считают, что Фургал хотел избавиться от конкурентов по бизнесу.

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