Местные выборы в ХМАО будут конкурентными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оппозиция из ХМАО намерена всерьез побороться с «Единой Россией» за мандаты депутатов и глав поселений на местных выборах, которые пройдут в округе в сентябре в 10 муниципалитетах. Об этом URA.RU заявили в региональных отделениях парламентских партий.

На сайте избирательной комиссии ХМАО опубликована информация о том, что единороссы уже выдвинули своих кандидатов везде, кроме выборов депутатов Мегиона и главы города Советский. В пресс-службе регионального отделения КПРФ заявили, что собираются претендовать на 65 из 88 депутатских мандатов, а также выдвигают трех представителей на пять вакансий глав поселений. Особое внимание коммунисты собираются уделить Советскому району, который в Югре считается их базовой территорией.

Координатор регионального отделения ЛДПР в ХМАО Евгений Данников заявил URA.RU, что либерал-демократы будут претендовать на получение 76 депутатских кресел. Кроме того, они наравне с партией власти выдвинут кандидатов во всех поселениях, где будут избираться новые главы. Узнать о планах «Справедливой России» на предстоящие местные выборы в ХМАО на момент публикации материала не удалось. В окружном избиркоме журналисту агентства сообщили, что выдвижение кандидатов проходит до 29 июля.

Ранее URA.RU сообщало, что парламентские партии определились со своими кандидатами на пост губернатора ХМАО. Избрание главы региона также пройдет в единый день голосования — 13 сентября.