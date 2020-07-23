На Урале продают самые дешевые коттеджи в России

Ранее сообщалось, что на фоне коронавируса в России вырос спрос на загородные дома . Чтобы переждать вспышку COVID-19 россияне стали чаще арендовать загородное жилье.

За полгода в Ямало-Ненецком автономном округе загородные дома подорожали на 15,1%. Больше рост был только в Республике Тыве (+16%), Сахалинской области (+15,7%) и Магаданской (+15,3%). «Из 84 исследованных регионов частные дома подорожали в 33, в 51 подешевели», — отмечают авторы рейтинга.

Среди регионов Большого Урала самые дорогие коттеджи продают в Ямало-Ненецком автономном округе (6 175 348 рублей) — 11 место. Ханты-Мансийский автономный округ расположился на 22 месте (4 602 250 рублей), на 25 месте — Тюменская область (4 452 889 рублей), Свердловская находится на 36 месте (3 504 629 рублей), Челябинская — на 44 месте (3 191 256 рублей), а Пермский край — на 54 месте (2 928 368 рублей).

В России самые дорогие загородные дома продают в Москве (16 514 588 рублей), Московской области (14 817 624 рубля) и Санкт-Петербурге (13 928 021 рубль). По оценке экспертов, в среднем по стране загородный дом стоит 4,3 миллиона рублей.

«Самые доступные регионы по уровню цен на коттеджи — Курганская область, где средний дом стоит 1 619 665 рублей, Кемеровская область (1 881 359 рублей), Еврейская АО (1 912 442 рубля)», — рассказали исследователи. Курганский дом стоит в десять раз дешевле московского и в 8,5 раз — питерского.

В Курганской области продают самые дешевые загородные дома в России. Такие данные были указаны 23 июля в исследовании портала «Мир квартир».

Самые дешевые коттеджи в России продают в Курганской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно